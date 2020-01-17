В селе Зар обрушился дом, по предварительным данным есть пострадавшие

17-го января в 08:35 в службу “911” МЧС РА поступил звонок , что в результате взрыва на улице Механиков села Зар Котайкской области в результате взрыва обрушился дом. Как передает Арменпресс, МЧС сообщило, что, по предварительным данным, есть пострадавшие.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Будет предоставлена дополнительная информация.