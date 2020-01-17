Время в Ереване: 11:07:36,   17 Январь

В селе Зар обрушился дом, по предварительным данным есть пострадавшие

В селе Зар обрушился дом, по предварительным данным есть пострадавшие

17-го января в 08:35 в службу “911”  МЧС РА поступил звонок , что в результате взрыва на улице Механиков села Зар Котайкской области в результате взрыва обрушился дом. Как передает Арменпресс, МЧС сообщило, что, по предварительным данным, есть пострадавшие.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Будет предоставлена дополнительная информация.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации