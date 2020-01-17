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На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

Министерство ЧС РА сообщает, что по положению на 08:35 часов 17-го января в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Перевал Варденяц и автодорога Сотк-Карвачар закрыты для грузовых автомобилей, труднопроходимы для других. Как передает Арменпресс, Министерство ЧС РА сообщило, что закрыта часть Հ-31 автодороги Арташен-Ташир. Труднопроходим серпантин Елпина. На автодорогах Сюникской области местами гололед.  На перевале Варденяц, на участке Сараван-Зангер,на участке под названием “Мегри сар” и в городе Апаран Арагацотнской области идет снег.

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.




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БелТА

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