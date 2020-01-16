«Армянская милиция защищала азербайджанцев, они даже торговались за дома»: Армянский беженец из Баку

Январь 1990 года стал кульминацией третьей волны спланированных и организованных погромов армян в Баку. Однако новый виток насилия против армян начал развиваться еще с 1988 года. Армянская община Баку попала под прицел агрессивной и расистской азербайджанской политики также, как и армяне Сумгаита, Кировабада и других мест. Согласно неполным спискам, только с мая по декабрь 1989 года в Баку было убито около 60 армян.

Азербайджан сегодня выступает не только с позиций отрицания вышеупомянутых событий, но и строит свою политику пропаганды на ложных тезисах о том, что армяне начали первые, якобы проведя «погромы азербайджанцев», живущих в Советской Армении. Однако факты и свидетельства легко опровергают эту ложь.

Очевидцем событий в Баку стал Эрик Муканян, который в то время с семьей проживал в городе. Муканян был одним из тех немногих, кто успел покинуть Баку и обменять квартиру с азербайджанцем на деревенский дом в Армении.

Эрик рассказывает, что сразу после Сумгаитских погромов армян 27-29 февраля 1988 года Баку забурлил. Соседи стали обвинять армян в самых различных грехах. Тогда, по словам Муканяна, многие бакинские армяне не представляли, во что это все может вылиться.

«Мой отец был в командировке, в Киеве. Мы ему позвонили и рассказали о том, что тут происходит, но он не поверил. Он старым большевиком был. А когда вернулся и увидел, что происходит, то сразу собрал нашу семью и отправил в аэропорт. Он сказал: “Лучше вы будете жить в аэропорту, чем дома. Мы прожили три дня в аэропорте”», — рассказывает Эрик Муканян.

В Армении была другая ситуация. Муканян рассказывает, что местные азербайджанцы себя в опасности не чувствовали. Эрик вспоминает, что азербайджанец успел с ними даже поторговаться за свой «деревенский сарай». Тогда уже пошел обмен квартирами и азербайджанцам удавалось обменять свои дома в армянских деревнях на квартиры в Баку, при том они еще и успевали выбирать, где место в Баку получше, при этом требуя от армян надбавки, по 10-15 тысяч рублей: Ведь азербайджанцев в Армении было меньше чем армянских беженцев, потому они позволяли себе выбирать с кем обменяться. Армянская милиция и власти не допускали, чтобы азербайджанцев кто-то грабил или оскорблял.

«Они торговались. А если кто-то пытался... ну давай сказать побыстрее, меняйся и уезжай. То они запросто вызывали милицию. Армянские милиционеры приходили и занимали их сторону. "Спокойно меняйтесь и решайте свои вопросы [говорили милиционеры]. Если они напишут заявление, то мы вас засудим". А мы говорили: "А как это? Знаете ли вы как их [азербайджанские] милиционеры к нам [армянам] относятся?". "Но мы же не как они [отвечали милиционеры], мы должны сделать так, чтобы вы нормально поменялись, и они уехали», — говорит Эрик Муканян.

На вопрос, а что было бы, если бы армяне не уехали Муканян ответил просто: «Их бы убили». Отток армян из Баку продолжался до конца 1989 года. А в январе 1990 года, когда из почти 250-тысячной армянской общины в Баку осталось около 25-30 тысяч армян, начались погромы. Армян убивали и грабили, невзирая на возраст и пол. Спасшимся от ужаса погромов армянам удалось покинуть город на паромах, отправившись в Красноводск, Туркменистан. Точное число жертв погромов армян в Баку неизвестно до сих пор, но по приблизительным оценкам погибло до 500 человек, многие из них скончались от полученных ран и травм уже сбежав из Азербайджана.

«Чтобы было бы если бы не [армяне] ушли из Баку? Их бы убили. Моя учительница, у нее была не армянская фамилия, подумала, что сможет остаться. Я потом узнал, что ее убили у подъезда».

Влад Варданян