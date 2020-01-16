Министерство по ЧС Армении сообщает, что 16-го января по положению на 20:30 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.

Как передает Арменпресс, Варденяцский перевал и автодорога Сотк-Карвачар для грузовиков закрыты, а для остальных автомобилей - труднопроходимы.

Участок "Арташен-Ташир" автодороги H-31 закрыт.

На участке Шурнух-"Катари" автодороги Горис-Капан Сюникского марза наблюдается гололедица.

В городах Гавар, Севан Гегаркуникского марза, на автодороге Сотк-Карвачар, в городах Чаренцаван и Раздан Котайкского, регионах Апаран и Арагац Арагацотнского, Ташир Лорийского марзов, городах Горис, Капан, Каджаран Сюникского, Иджеван, Дилижан, Ноемберян Тавушского марза идет снег.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.