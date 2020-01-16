Констатировали, что городские власти решили требующие срочного решения вопросы: Айк Марутян 

Мэр Еревана Айк Марутян представил подробности встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана.

«Это была рабочая встреча. Помните, еще одна встреча состоялась в прошлом году. Мы также отметили, что эти встречи могут проводиться чаще, поскольку у челнов Совета накапливается много вопросов относительно различных департаментов, процессов, и очень важно синхронизировать правительства и ОМС», - как сообщает Арменпресс, сказал Айк Марутян.

Мэр отметил, что были обсуждены пути решения проблем, зафиксированы, какие проблемы существуют, и намечены пути их решения. «Мы зафиксировали, что проблемы, которые требовали срочного решения, были решены городскими властями, есть не менее срочные проблемы, которые в настоящее время решаются. Мы также констатировали, что должны решить эти проблемы совместно с правительством, потому что есть проблемы, которые община не может решить самостоятельно», - отметил Марутян.