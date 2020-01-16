Время в Ереване: 11:07:36,   16 Январь

Констатировали, что городские власти решили требующие срочного решения вопросы: Айк Марутян 

Констатировали, что городские власти решили требующие срочного решения вопросы: Айк Марутян 

Мэр Еревана Айк Марутян представил подробности встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана. 

«Это была рабочая встреча. Помните, еще одна встреча состоялась в прошлом году. Мы также отметили, что эти встречи могут проводиться чаще, поскольку у челнов Совета накапливается много вопросов относительно различных департаментов, процессов, и очень важно синхронизировать правительства и ОМС», - как сообщает Арменпресс, сказал Айк Марутян.

Мэр отметил, что были обсуждены пути решения проблем, зафиксированы, какие проблемы существуют, и намечены пути их решения. «Мы зафиксировали, что проблемы, которые требовали срочного решения, были решены городскими властями, есть не менее срочные проблемы, которые в настоящее время решаются. Мы также констатировали, что должны решить эти проблемы совместно с правительством, потому что есть проблемы, которые община не может решить самостоятельно», - отметил Марутян.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации