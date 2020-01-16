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Россия и США провели консультации по стратегической стабильности

Россия и США провели консультации по стратегической стабильности

Россия и США в четверг провели в Вене консультации по вопросам стратегической стабильности. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Россия и США сегодня провели в Вене двусторонние межведомственные консультации по вопросам стратегической стабильности. Национальные делегации возглавляли замглавы МИД Сергей Рябков и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря Кристофер Форд", - написал Ульянов в Twitter.




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