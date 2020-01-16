Первый иранец, который получит звезду в Голливуде: «The Guardian» об армянском певце

Иранский певец армянского происхождения Анди получит свою звезду на Аллее славы в Голливуде, став первым иранским артистом, получившим эту честь. Как сообщает Арменпресс, этот факт не упустил из виду авторитетное издание «The Guardian».

Издание отмечает, что Анди Мададян в возрасте 22 лет, не имея почти ничего, переехал в Лос-Анджелес и начал играть на гитаре в ночном клубе. И сейчас, в возрасте 63 лет, всемирно признанный поп-певец говорит, что готов к «новому началу».

Он заметил, что многие могут задаться вопросом, будет ли новое начало после 14 альбомов. «Но для меня это ново... потому что многие американцы еще открывают для себя меня и мою музыку. Надеюсь, эта голливудская звезда откроет двери», - сказал певец.

Анди отметил, что быть ирано-американским артистом очень сложно. «То, что я создаю, я создаю для своего народа - моего американского, иранского и армянского народа», - сказал Анди.

Издание отмечает, Мададян вырос в 7000 милях от иранской столицы, где проживает много армян. The Guardian также представил предпочтения певца.

Он получит приз с группой всемирно известных американских музыкантов, включая Элвиса Костелло, Алисию Киз и 50 Cent. «Я жил в Лос-Анджелесе большую часть своей жизни, поэтому я действительно американец иранско-американского происхождения и могу сказать, что это американская мечта», - сказал Анди.