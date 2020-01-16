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На армяно-азербайджанской границе в результате выстрела противника ранен контрактный военнослужащий

На армяно-азербайджанской границе в результате выстрела противника ранен контрактный военнослужащий

На боевой оборонительной позиции одной из воинских частей министерства обороны Республики Армения, дислоцированной в северо-восточном направлении, 15 января, в районе 16:30 часов, по предварительным данным в результате выстрела со стороны противника огнестрельное ранение получил контрактный военнослужащий Артур Грачикович Межлумян.

Как сообщает Арменпресс, военнослужащий перевезен в ереванский госпиталь. Состояние его здоровья оценивается как тяжелое. Ведется следствие.




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БелТА

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