На армяно-азербайджанской границе в результате выстрела противника ранен контрактный военнослужащий

На боевой оборонительной позиции одной из воинских частей министерства обороны Республики Армения, дислоцированной в северо-восточном направлении, 15 января, в районе 16:30 часов, по предварительным данным в результате выстрела со стороны противника огнестрельное ранение получил контрактный военнослужащий Артур Грачикович Межлумян.

Как сообщает Арменпресс, военнослужащий перевезен в ереванский госпиталь. Состояние его здоровья оценивается как тяжелое. Ведется следствие.