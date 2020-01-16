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ЕС не комментирует слова Зарифа том, что "евротройка" "продала" ядерную сделку Трампу

ЕС не комментирует слова Зарифа том, что "евротройка" "продала" ядерную сделку Трампу

Евросоюз отказывается прокомментировать заявление министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о том, что Великобритания, Франция и Германия "продали остатки" иранской ядерной сделки (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) в обмен на обещание президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на европейские автомобили.

"Что касается ремарки министра Зарифа по отношению к "евротройке", то мы не комментируем... Мы работаем над сохранением сделки, потому что она очень важна", - сказал в четверг на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее в четверг глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Великобритания, Франция и ФРГ "продали остатки" иранской ядерной сделки в обмен на обещание президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на европейские автомобили. Так глава МИД прокомментировал соответствующую публикацию газеты The Washington Post.

The Washington Post в среду со ссылкой на источники утверждала, что Трамп угрожал Парижу, Лондону и Берлину ввести пошлины в размере 25% на европейские автомобили, если они не обвинят Иран в нарушении СВПД. По ее данным, предупреждение было сделано за неделю до того, как указанные страны 14 января запустили механизм по разрешению споров в рамках ядерной сделки. Один из источников газеты назвал этот шаг со стороны США "вымогательством".

 




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