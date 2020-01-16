Евросоюз отказывается прокомментировать заявление министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о том, что Великобритания, Франция и Германия "продали остатки" иранской ядерной сделки (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) в обмен на обещание президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на европейские автомобили.

"Что касается ремарки министра Зарифа по отношению к "евротройке", то мы не комментируем... Мы работаем над сохранением сделки, потому что она очень важна", - сказал в четверг на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее в четверг глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Великобритания, Франция и ФРГ "продали остатки" иранской ядерной сделки в обмен на обещание президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на европейские автомобили. Так глава МИД прокомментировал соответствующую публикацию газеты The Washington Post.

The Washington Post в среду со ссылкой на источники утверждала, что Трамп угрожал Парижу, Лондону и Берлину ввести пошлины в размере 25% на европейские автомобили, если они не обвинят Иран в нарушении СВПД. По ее данным, предупреждение было сделано за неделю до того, как указанные страны 14 января запустили механизм по разрешению споров в рамках ядерной сделки. Один из источников газеты назвал этот шаг со стороны США "вымогательством".