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Путин назначил Медведева зампредом Совета безопасности

Путин назначил Медведева зампредом Совета безопасности

Президент Владимир Путин подписал указ о создании должности заместителя председателя Совета безопасности России. В нем говорится, что на должность назначен Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте Кремля,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Указ вносит изменения в сводный перечень госдолжностей и в положение о Совбезе. Заместитель председателя совета будет считаться одним из постоянных членов Совбеза.

Указ вступил в силу со дня подписания. Он был опубликован после того, как Госдума одобрила назначение премьер-министром Михаила Мишустина, бывшего руководителя Федеральной налоговой службы.

Президент пообещал ввести эту должность и предложить ее Медведеву 15 января, когда тот объявил об отставке правительства.

Путин является председателем Совбеза, Медведев ранее входил в число постоянных членов совета.

 

 




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