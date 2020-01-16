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«Мой шаг» и Мнацаканян обсудили вопросы повышения эффективности парламентской дипломатии

«Мой шаг» и Мнацаканян обсудили вопросы повышения эффективности парламентской дипломатии

Фракция «Мой шаг» Национального Собрания Армении обсудила с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном вопросы повышения эффективности парламентской дипломатии. Как сообщает Арменпресс, об этом 16 января заявила лидер фракции Лилит Макунц.

«Я считаю встречу весьма продуктивной и приветствую наши регулярные обсуждения с членами правительства. Это возможность обсудить все накопленные вопросы и понять, что происходит. Мы пытались выяснить, как более эффективно использовать платформы парламентской дипломатии и сделать наши действия более координированными, чтобы извлечь из этого максимальную пользу», - сказала Макунц.

16 января фракция НС «Мой шаг» провела встречу с министром иностранных дел Республики Армения Зограбом Мнацаканяном.




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