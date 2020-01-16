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Депутаты одобрили назначение Мишустина премьер-министром

Депутаты одобрили назначение Мишустина премьер-министром

Депутаты Госдумы одобрили назначение Михаила Мишустина премьер-министром, проголосовавших против не было, 383 парламентария проголосовали "за".

41 депутат воздержался. Ранее о планах не голосовать за эту кандидатуру заявлял лидер думских коммунистов Геннадий Зюганов,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

12 депутатов в заседании не участвовали, поскольку в это время участвовали во встрече рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, рассказал перед голосованием спикер Вячеслав Володин. Он попросил собравшихся не голосовать за них.

После голосования Мишустин пообещал в ближайшее время представить президенту список кандидатов в министры.

Ранее в четверг Мишустин встречался с думскими фракциями, а затем выступил на пленарном заседании и рассказал о своих планах и ответил на их вопросы. Чиновника представил депутатам полпред президента в Госдуме Гарри Минх.

 

 

 




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