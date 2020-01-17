Литургия, шествие, концерт: праздник покровителя молодежи Св. Саркиса будет отмечаться 8 февраля

По распоряжению Католикоса Всех Армян Гарегина II Праздник Св. Саркиса провозглашен Днем благословения молодежи. В этом году он будет отмечаться 8 февраля. Полководец Саркис из самых любимых святых, и не случайно, что Месроп Маштоц привез его мощи в Карби (Аштаракский район), и построил на месте захоронения церковь, носящую имя Блаженства.

Праздник полководца Саркиса в Армении принято отмечать не только церковными обрядами, молитвами, но и народными обычаями, заветными традициями. Полководец Саркиис - покровитель молодежи. По его заступничеству происходят чудеса. В этот день молодые люди обращаются к святому, чтобы донести свои молитвы до Бога.

В ночь перед праздником молодые люди едят соленый блин, с которым связывают свою мечту о женихе или невесте. Одной из традиций этого дня является размещение на крыше дома, на балконе или на окне блюда с мукой в ожидании прихода Св.Саркиса, чтобы на нем остался след подковы коня полководца. По легенде Св. Саркис должен прийти в сопровождении ангелов, и на чьем блюде он оставит след подковы своего белого коня, символизирующего невинность и чистоту, то в этом году исполнится мечта данного верующего. Молодые люди в этот день дарят друг другу открытки и сладости. День праздника Св. Саркиса в церквях, носящих имя полководца, отслуживается Святая Литургия, после чего совершается обряд благословения молодежи.

Как сообщили Арменпресс в Араратской епархии, на этот день запланирован ряд мероприятий. Мощи Святого Саркиса, а также Евангелие XVII века из Матенадарана будут привезены в Кафедральный собор Сурб Саркис. Все верующие смогут прийти в церковь, поклониться мощам и получить заступничество святого. В церквях будет отслужена литургия и дан обряд благословения молодежи.

Одним из важных мероприятий Дня является большое шествие, которое пройдет от церкви Св. Саркиса до Сквера влюбленных. В мероприятии примут участие многочисленные верующие, молодежь, военные. В конце дня в Сквере влюбленных состоится праздничный концерт.