Птицы эму заполонили небольшой город на западе Австралии

Птицы эму заполонили небольшой австралийский город Наннап на западе страны. Они разоряют сады и огороды, таскают из открытых домов еду и устраивают между собой шумные потасовки, сообщил телеканал Nine News.

Стая птиц весом около 40 кг поселилась в пригороде Наннапа довольно давно. С середины прошлого года отдельные эму стали появляться в городе, а в последние недели туда, похоже, решила перебраться вся стая.

"Неясно, что привело эму в город. Наверное, птицы просто поняли, что здесь всегда можно найти еду, особенно сейчас, когда в садах горожан созревают фрукты. Они поедают все плоды, до которых могут добраться", - рассказал Nine News президент городского совета Тони Дин,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Население города насчитывает всего 1,3 тыс. человек. Половина из них требуют от властей предпринять что-либо, чтобы прогнать птиц. Реагируя на жалобы, местные власти издали памятку, в которой предложили прогонять эму с частных участков громкими криками или водой из шлангов. Защитники птиц тут же обвинили авторов этих рекомендаций в поощрении жестокого обращения с животными.

Эму распространены на большей части Австралии, за исключением густонаселенных районов, лесов и засушливых зон. Рост взрослой птицы может достигать 190 см, а вес отдельных особой - 55 кг. Эму способен бегать со скоростью до 50 км в час, умеет плавать, обладает острым зрением и отличным слухом. В дикой природе продолжительность жизни этих птиц составляет от 10 до 20 лет.