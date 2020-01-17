Специалисты из диаспоры могут принять участие в управлении Арменией: новая программа

Офис главного уполномоченного по делам диаспоры РА в 2020 году осуществит пилотную программу, согласно которой для усовершенствования различных сфер государственного управления Республики Армения будут привлечены профессиональные специалисты из диаспоры. В беседе с Арменпресс начальник управления армянских общин Европы офиса главного уполномоченного по делам диаспоры аппарата премьер-министра Армении Карен Аванесян отметил, что цель программы - внедрить опыт и знания конкурентоспособных специалистов диаспоры в дело развития Армении, стимулировать сотрудничество Армения -Диаспора, способствовать “возвращению мозгов”.

“Мы заранее обратились в государственные органы. Все нуждаются в разных специалистах: экономистах, юристах, специалистах по информационным технологиям, социологах и т. д. Когда заявим о начале программы, в общинах диаспоры будет форма регистрации в режиме онлайн, где заявители смогут выбрать то рабочее место, которое захотят”, - сказал Карен Аванесян.

В рамках программы специалисты из диаспоры будут приглашаться, и работать в государственных органах Армении в направлении проведения отраслевых исследований, разработки и реализации соответствующих приоритетных программ, стратегий. К программе могут обращаться специалисты из диаспоры, имеющие степень магистра или более высокую степень.

Программа стартует с 1 июля 2020 года, и продлится 12 месяцев. Расходы на реализацию программы обеспечит офис главного уполномоченного по делам диаспоры РА, в частности, авиабилеты (в Армению и обратно), жилье.

“Эти специалисты будут оплачиваться, но это не будет зарплата, а расходы на повседневные нужды. Это хорошая возможность для тех, кто хочет внести свой профессиональный вклад в развитие Армении”, - сказал Карен Аванесян. Программа в этом году будет пилотной и пока рассчитана лишь на 20 человек.

Процедура отбора специалистов будет проводиться в два этапа. На первом этапе будут рассмотрены все заявления, на следующий этап пройдут только те, которые соответствуют требованиям программы. На втором этапе будут отобраны участники программы, окончательный выбор будет сделан посредством интервью.

“Далее в качестве работников они поступят в те государственные органы, которые представили вакантные места. Эту часть предоставляем ведомствам. Я думаю, это хорошая возможность не только для того, чтобы внести профессиональный свой вклад, но и прожить на родине целый год, познакомиться с условиями, понять, хотят ли они продолжать здесь свою деятельность или нет”, - добавил Карен Аванесян.

Заявление относительно программы главный уполномоченный по делам диаспоры распространит в ближайшее время.

Анна Гзирян