Продолжаются работы по возвращению Карена Казаряна и Араика Казаряна, находящихся в Азербайджане

Процессы вокруг вопроса возвращения находящихся в Азербайджане Араика Казаряна и Карена Казаряна продолжаются. Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 16 января сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

“Для меня этот вопрос очень чувствителен. К сожалению, на данный момент мне нечего сказать, процессы продолжаются”, - сказал Мнацаканян.

12-го августа 20018 г., около 12:00, на оборонительном участке одной из воинских частей АО, дислоцированной в юго-восточном направлении, боевое положение покинул военнослужащий 2000 г.р. Араик Айкович Казарян.

Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян подтвердил, что в Азербайджане на данный момент есть гражданин Армении. “Подтверждаю, что в Азербайджане на данный момент есть гражданин Армении, однако обстоятельства, его личность и другие подробности сообщат соответствующие органы”, - написал он на своей странице в Facebook.

Житель общины Бердаван Карен Казарян находится плену в Азербайджане с 15 июля 2018 года.