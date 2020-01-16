Глава Генштаба ВС Ирана: с уходом США на Ближнем Востоке прекратятся анархия и распри

Анархия и распри на Ближнем Востоке закончатся, после того как из региона уйдут силы США. Об этом заявил в четверг начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери во время переговоров с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

"После ухода США из региона будет устранен корень анархии и всех распрей", - цитирует иранского военного агентство Фарс. Он добавил, что "Иран не заинтересован в эскалации, но будет отвечать на любую агрессию",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам Багери, "убийство американцами командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани было трусливым, бесчеловечным и нарушило все международные нормы".