Экс-министр обороны Грузии будет ждать приговора в тюрьме

Тбилисский городской суд оставил в предварительном заключении бывшего министра обороны Грузии и лидера оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклия Окруашвили, сообщаетПервый канал.

Окруашвили задержали 25 июля 2019 года по обвинению в организации, руководстве и участии в насильственных действиях во время попытки штурма парламента Грузии 20-21 июня. Суд отправил политика в предварительное заключение на время следствия. В случае подтверждения вины, Окруашвили грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.

Во время судебного процесса в четверг опросили двух свидетелей обвинения – двух следователей и одного сотрудника пресс-службы МВД,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Сам обвиняемый не присутствовал на заседании.

На процессе также был рассмотрен вопрос изменения меры пресечения для Окруашвили, однако суд оставил его без изменения.

Акция протеста 20 июня переросла в беспорядки, манифестантами была предпринята попытка штурма парламента. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. В ту ночь пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.



