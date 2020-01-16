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Louis Vuitton купил один из самых крупных алмазов в мире

Louis Vuitton купил один из самых крупных алмазов в мире

Французский модный дом Louis Vuittonстал покупателем одного из самых крупных алмазов в мире массой 1758 карат, который канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp. добыла в Ботсване, сообщает газета New York Times.

В апреле прошлого года Lucara Diamond Corp. заявила о добыче в Ботсване крупного алмаза темного цвета массой 1758 карат. По данным компании, этот неповрежденный камень - один из самых крупных алмазов в истории человечества и самый крупный алмаз, добытый в Ботсване на сегодняшний день. Алмаз весит примерно 352 грамма, он был отнесен к категории "околоювелирных" камней,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Исполнительный директор всемирно известной компании Louis Vuitton Майкл Бёрки отказался назвать цену приобретения, однако сообщил, что она составляет "миллионы".

 




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