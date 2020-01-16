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Граждане, предварительно подавшие таможенную декларацию, должны спешить растаможивать автомобили

Граждане, предварительно подавшие таможенную декларацию, должны спешить растаможивать автомобили

Для импорта автомобиля в 2019 году Комитет по государственным доходам Армении напоминает гражданам, представившим предварительную таможенную декларацию, об истечении срока действия декларации.

Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении, чтобы во время растаможки были применены ставки 2019 года, все действия по таможенному оформлению должны быть произведены в течение 30 календарных дней после регистрации предварительной таможенной декларации. То есть, необходимо разместить автомобиль в зоне таможенного контроля, указанной в таможенной декларации, уведомить об этом таможенный орган, а также уведомить о дополнениях, внесенных в случае изменения сведений, представленных в таможенной декларации.

В случае невыполнения всего предусмотренного законом процесса после представления предварительной таможенной декларации в течение 30 дней при растаможке за основу будут приниматься ставки, вступившие в силу в рамках ЕАЭС.




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