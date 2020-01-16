Татевик Ревазян с благотворительной целью в одном из кафе будет работать официанткой

Председатель Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян примет участие в благотворительной программе. Как сообщает Арменпресс, на свооей странице в социальной сети Facebook Татевик Ревазян отметила, что она в одном из ереванских кафе, в “Roomz” вечером 16 января поработает официанткой.

Все чаевые, в качестве благотворительности, будут направлены в Фонд “Мы”, в частности, на лечение Тиграна Амирханяна.