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Татевик Ревазян с благотворительной целью в одном из кафе будет работать официанткой

Татевик Ревазян с благотворительной целью в одном из кафе будет работать официанткой

Председатель Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян примет участие в благотворительной программе. Как сообщает Арменпресс, на свооей странице в социальной сети Facebook Татевик Ревазян отметила, что она в одном из ереванских кафе, в “Roomz” вечером 16 января поработает официанткой.

Все чаевые, в качестве благотворительности, будут направлены в Фонд “Мы”, в частности, на лечение Тиграна Амирханяна.




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БелТА

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