На территории Армении есть труднопроходимые автодороги

На автодорогах Лори, Ноемберяна, Туманяна, Степанавана, Котайка, Раздана, Севана, Дилижана, Иджевана, Тавуша, Чамбарака, Гаварака, Гориса, Мегри и на поворотах Дилижана по состоянию на 15:00 16 января идет снег. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, на дороге Горис-Капан местами гололед. Перевал Варденянц из-за снега и гололеда закрыт для тяжеловесных и транспортных средств с прицепом, а для остальных транспортных средств он труднопроходим.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком. Остальные автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты. Во избежание аварий, ДТП и пробок водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, оснащенных зимними шинами.

Министерство территориального управления и инфраструктур Грузии сообщает, что по положению на 15:30 16 января дорога Мцхета-Степанцминда-Верхний Ларс открыта для всех видов транспорта.