Ucom подтверждает факт проведения обсуждений по покупке Beeline

Армянская ЗАО “Юком”, предоставляющая услуги фиксированной и мобильной связи в Армении, подтверждает факт проведения в настоящее время обсуждений с мировым лидером по предоставлению услуг связи и интернета компанией VEON Ltd. (NASDAQ и Euronext Амстердам) о возможной сделке по продаже ее армянского бизнеса (бренд Beeline). Эти обсуждения могут привести или не привести к заключению сделки. Об этом Арменпресс сообщили в компании “Ucom”.

“Поскольку мировой рынок мобильной связи трансформируется в компании, предлагающие услуги передачи данных по голосовым услугам, а армянский рынок мобильной связи не является исключением из мировых тенденций, “Ucom” с целью предоставления более широкого спектра услуг посредством максимизации покрытия и качества своей сети продолжает переход в цифровую компанию. Предполагается, что возможная сделка приведет к разработке предложений, более ориентированных на клиентов, и к улучшенной инфраструктуре компании. Синергия, исходящая из предполагаемой сделки, позволит “Ucom” инвестировать в новые технологии и усиление сети, разработать лучшие конвергентные предложения и превзойти ожидания рынка, предоставляя клиентам высококачественные услуги фиксированной и мобильной связи.

“Ucom” проинформирует о дальнейших развитиях в соответствии с требованиями правовых актов, регулирующих сферу Республики Армения”, - говорится в сообщении компании.