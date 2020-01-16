СНБ Армении сообщила о раскрытии случая хищения 85 тонн авиатоплива из воинской части

Служба национальной безопасности Армении, в числе прочих функций, возложенных на нее законом, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, предпринятых в рамках осуществления полномочий по содействию командованию ВС, получила фактические данные о том, что группа военнослужащих воинской части № МО РА, по предварительному сговору и с использованием должностного положения, в период с июля по декабрь 2019 года совершила хищение в особо крупных размерах и продажу около 85 тонн авиатоплива, выделенного воинской части на осуществление плановых учебных полетов, стоимостью более 40 млн драмов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ РА, при очередном вывозе 640 литров авиатоплива с территории воинской части и его передаче покупателю, совершаемыми под контролем оперативных подразделений СНБ РА, их преступное действие было пресечено сотрудниками СНБ РА. Совершившие преступление дали признание в его совершении.

По факту очевидного преступления в следственном департаменте СНБ РА возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса РА.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА.