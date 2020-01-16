Фракция НС “Мой шаг” пригласила на встречу Зограба Мнацаканяна

Парламентская фракция “Мой шаг” пригласила на встречу министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 16 января сказал сам Мнацаканян.

“На этот раз меня пригласила на обсуждение фракция “Мой шаг”, и я с радостью принял приглашение. Темы нашего обсуждения были достаточно широки, все они касались одного -вопросов национальной безопасности Армении по части внешней сферы, и той деятельности, которую мы ведем во внешней сфере”, - сказал Мнацаканян.