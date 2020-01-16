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Фракция НС “Мой шаг” пригласила на встречу Зограба Мнацаканяна

Фракция НС “Мой шаг” пригласила на встречу Зограба Мнацаканяна

Парламентская фракция “Мой шаг” пригласила на встречу министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 16 января сказал сам Мнацаканян.

“На этот раз меня пригласила на обсуждение фракция “Мой шаг”, и я с радостью принял приглашение. Темы нашего обсуждения были достаточно широки, все они касались одного -вопросов национальной безопасности Армении по части внешней сферы, и той деятельности, которую мы ведем во внешней сфере”, - сказал Мнацаканян.




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