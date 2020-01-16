Тимошенко призвала Зеленского и его команду уйти после публикации скандальных аудиозаписей

Президент Украины Владимир Зеленский и вся его команда, в том числе премьер-министр Алексей Гончарук, должны прекратить исполнять свои обязанности после обнародования в СМИ аудиозаписей якобы с закрытого совещания, где глава правительства назвал себя и Зеленского "профанами" в экономике. Такое мнение сказала в четверг в кулуарах Верховной рады лидер партии "Батькивщина" и бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Эту власть всю надо снимать - от некомпетентного президента и до каждого некомпетентного чиновника, которых он привел", - сказала она журналистам, комментирую скандал с "прослушкой" Гончарука.

Тимошенко считает, что подобные записи "открывают глаза украинскому обществу". При этом глава "Батькивщины" не выразила удивления в связи с существованием таких записей, так как, по ее словам, оппозиция и противники Зеленского давно утверждают, что в ходе последней избирательной кампании украинцы "выбрали безграмотных политиков".

По ее словам, обнародованные записи доказывают, что Украина находится под внешним управлением. "Когда они сами о себе так говорят, когда премьер говорит, что он не понимает в экономике, это означает, что <...> кто-то извне говорит, что им делать", - подчеркнула политик.