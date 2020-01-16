В Австралии пожарные спасли от огня единственную колонию древних сосен

Австралийским пожарным удалось спасти от огня редкие древние сосны - воллемии, которым угрожал масштабный лесной пожар в национальном парке Голубые горы, расположенном в 100 км к западу от Сиднея, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как рассказали в региональной пожарной службе штата Новый Южный Уэльс (NSWRFS), сотрудникам службы удалось спасти последние оставшиеся в дикой природе древние сосны ценой очень больших усилий. "Для того чтобы сохранить эти деревья, пожарные NSWRFS совместно с рейнджерами парка придумали специальный план. Сами деревья ежедневно обливали огнезащитным составом, чтобы искра с соседних растений, уже охваченных огнем, не подожгла их, а вокруг корней создали ирригационную систему, которая питала деревья и защищала корни от жара", - рассказали в пресс-службе NSWRFS.

По словам сотрудника регионального совета по управлению природными ресурсами Келвина Джонсона, колония воллемий не погибла, но пострадала существенно. "Некоторые деревья, возраст которых превышает 400 лет, почти полностью уничтожены, но на части из них появились новые зеленые побеги, и это вселяет некоторый оптимизм.