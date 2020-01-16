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Крупные сети продаж Еревана перешли на продажу мяса, поступающего из скотобоен

Крупные сети продаж Еревана перешли на продажу мяса, поступающего из скотобоен

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов РА  с 15 января 2020 года начала проводить инспекционные действия на рынке сбыта мяса.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Инспекционного органа по безопасности продуктов питания, результаты контроля, проведенного в течение двух дней в Ереване, показали, что в крупных супермаркетах столицы – в “Сасе”, в “Ереван Сити”, в “Парме”, в “Нор Зовке”, в “Карфуре”, “Арт ланче”, “Карасе” реализуется только мясо и мясные продукты, поступающие со скотобоен.

Все эти хозяйствующие субъекты предоставляют ветеринарный сертификат № 5, сопровождающий мясопродукты скотобоен, на котором QR-код позволяет увидеть и понять происхождение мяса, забито ли животное на скотобойне, проведена ли ветеринарно-санитарная экспертиза.

Контроль за обязательным условием происхождения мясопродуктов будет носить продолжительный характер.




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