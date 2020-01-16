Специалисты группы гуманитарной миссии в Сирии передали госпиталю Алеппо медицинские принадлежности

Специалисты группы, осуществляющей гуманитарную миссию в Сирийской Арабской Республике, 16 января передали госпиталю Алеппо медикаменты и медицинские принадлежности. Об этом Арменпресс сообщила пресс-секретарь Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Назели Элбакян.

Сирийская сторона еще раз отметила значение деятельности армянской гуманитарной группы и выразила ей свою признательность. Врачи группы, осуществляющей гуманитарную миссию в Алеппо, с 8 февраля 2019 года по 16 января 2020 года обследовали и вылечили 13 680 пациентов. Саперы разминировали 126 тысяч квадратных метров территории.

Гуманитарная миссия продолжается.