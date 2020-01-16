Известны сроки заключения договоров страхования сельского хозяйства

В Армении установлены сроки заключения сельскохозяйственных договоров страхования на 2020 год.

Арменпресс передает, что по сообщению Министерства сельского хозяйства договор страхования на случаи риска града и пожара можно будет заключить до 25 марта 2020 года, на случаи риска весенних заморозков - до 15 февраля 2020 года.

Для заключения договоров хозяйствующие субъекты могут обратиться в страховые компании “ИНГО Армения”, “Росгосстрах-Армения” или “Сил Иншуранс”.

По программе “Государственная поддержка для реализации пилотной программы внедрения страховой системы в сфере сельского хозяйств в 2020 году” на случаи риска града и пожара и весенние заморозки страхуются две культуры: абрикосы и виноград. Страхование града и пожара осуществляется в 6 областях (Арарат, Армавир, Арагацотн, Котайк, Вайоц Дзор и Тавуш), а страхование весенних заморозков - в двух областях (Арарат, Армавир).

Размер страхового взноса обусловлен местом нахождения страхуемой территории по 5 зонам риска. Основываясь на самых низких и самых высоких производственных расходах, рассчитанных на 1 гектар по застрахованным культурам, обозначено 5 уровней компенсационных расходов. Размер страхового взноса по программе будет субсидироваться на 50 - 65% в зависимости от страхового продукта.