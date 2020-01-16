Правительство жителям Айрума предоставит 28 сельскохозяйственных участков

Правительство предоставит жителям общины Айрум 28 сельскохозяйственных участков общей площадью 112.0 га, являющихся общинной собственностью поселка Баграташен общины Айрум Тавушской области, без объявления конкурса, сроком на 25 лет.

Как передает Арменпресс, решение об этом было принято на заседании правительства 16 января.

Согласно обоснованию, жители общины, исходя из своих финансовых возможностей, опасались, что в случае объявления конкурса они не смогли бы его преодолеть.

Земельные участки предоставлены с целью закладки фруктовых садов, что в качестве обязательного условия будет закреплено в договоре о предоставлении в аренду. В результате земли общины будут эффективно использованы, что будет способствовать улучшению социально-экономического положения жителей общины.