Азербайджан продолжает геноцид: вышла в свет книга Ибрагимова “35 писем моему сыну”

Произошедшее в Баку в январе 1990 года - геноцид, осуществленным Азербайджаном в отношении армян, который является продолжением геноцидальной политики Османской империи.

Как передает Арменпресс, об этом во премя пресс-конференции “Азербайджан продолжает геноцид армян” сказала исполнительный директор общественной организации “Против правового произвола”, бывший омбудсмен Лариса Алавердян.

Фото Айка Манукяна

“Азербайджан с первых лет своего создания взял на вооружение неизменную, последовательно проводимую политику геноцида в отношении армян... Азербайджан никогда не отделял, армян разных местностей – из Армении, Арцаха, Грузии, Азербайджана... это не имело значения. Есть политика, которая четко отмечает, что армяне в этом регионе являются пришлым элементом и должны быть вытеснены отсюда. Для этого и были осуществлены эти бесчеловечные действия”, - подчеркнула Алавердян.

Бывший омбудсмен отметила, что все пять пунктов, отмеченных в Конвенции о геноциде, были применены в январе 1990 года, и в этом вопросе все должны иметь четкую позицию.

“Азербайджан, созданный Турцией, должен был продолжать ту же политику геноцида за пределами Османской Турции, которая велась до сих пор”, - сказала Алавердян.

В ходе пресс-конференции Лариса Алавердян представила книгу азербайджанского писателя, преследуемого по политическим мотивам Зейнала Ибрагимова “35 писем моему сыну”, в которой описываются события, произошедшие в Баку в январе 1990 года. В эту книгу включено также и интервью Ибрагимова с журналисткой Радио “Свобода” Катериной Прокофьевой. После этого интервью журналист был уволен.

“Зейнал Ибрагимов - политический эмигрант. Он написал эту книгу в 2018 году. Она широко распространена в интернете”,- добавила Алавердян.

Азербайджанский писатель признал Арцах армянской территорией и осудил Азербайджан за тотальное искажение истории, а также за организацию погромов армян.

Тридцать лет назад с 13 по 19 января 1990 г. в столице Азербайджана Баку жертвами жестокой резни стали десятки тысяч армян и были насильственно депортированы. После 6 дней зверств в отношении армян в городе, где проживало около 250 тысяч армян, их не осталось. Произошедшие погромы были организованы Народным фронтом Азербайджана (НФА), а власти спонсировали их. В Азербайджане волна антиармянской истерии поднялась в конце декабря 1988 года и в начале января 1989 года. 13 января 1990 года после многотысячного митинга толпа разделенными группами, по обозначенным адресам ворвалась в квартиры армян и начала насильственные действия в отношении армян. Людей выбрасывали из окон, убивали железными прутьями и ножами, насиловали женщин и заживо сжигали людей. Погромы продолжались 6 дней. Под предлогом восстановления порядка только 19 января, когда под угрозой оказалась советская власть в Баку, Михаил Горбачев подписал указ о введении в Баку чрезвычайного положения. Во время вооруженного сопротивления были убиты более десятка боевиков, многие были арестованы. Из-за сокрытия фактов и их не озвучивания невозможно было установить точное число армян, убитых в Баку и умерших в результате погромов, однако, по разным данным, в 1988 -1990 годах в Баку были убиты по крайней мере 500 – 600 армян. Погромы армян и репрессии против них продолжались и в 1990 году. Несмотря на политику отрицания со стороны Азербайджана погромы и насилие в отношении армян были и ранее, в конце февраля в 1988 года в Сумгаите, а также в Кировабаде (Гянджа), их осудили ряд международных структур и организаций. Погромы армян в принятых в 1988, 1990 и 1991гг. резолюциях осудил Европарламент. Констатировал этот факт и говорил о его последствиях в 2002г. председатель Комитета по делам беженцев США Билл Фрелик. Свидетельства очевидцев, а также указанные резолюции показывают, что действия против армян в Баку и Сумгаите носили организованный характер, или, как минимум, осуществлялись с попустительства властей Азербайджана.