NDI: 64% опрошенных деятельность правительства Грузии оценивают плохо

Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), большинство опрошенных деятельность правительства Грузии оценивают негативно. По результатам опроса, на вопрос, как бы вы оценили деятельность существующего правительства, 64% опрошенных ответили, что плохо, 30% - хорошо, а 5% - не знают ответа на этот вопрос, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



Полевые работы исследования NDI были проведены в период с 19 ноября по 13 декабря 2019 года в масштабе Грузии (за исключением оккупированных территорий). На основе представительной выборки путем прямого интервьюирования были опрошены 2,180 человек.



Средний предел погрешности +/- 1,9%.