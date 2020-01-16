Правительство Армении группе граждан предоставило отсрочку от службы в армии

Правительство предоставило отсрочку на прохождение обязательной воинской службы ряду граждан, имеющих значительные достижения в сфере образования, культуры и спорта. Как передает Арменпресс, отсрочка на прохождение обязательной воинской службы рядового состава была предоставлена 16 лицам, обучающимся по программе бакалавриата, образовательной программе магистратуры, образовательной программе аспирантуры, которые получили золотые или серебряные или бронзовые медали на международных предметных олимпиадах школьников. Они получили отсрочку сроком от 1 до 4 лет до окончания учебы.

За значительные достижения в сфере спорта отсрочку получили 6 членов национальной сборной Армении по баскетболу.

За значительные достижения в сфере культуры от зимнего призыва 2021 года отсрочка была предоставлена одному лицу.