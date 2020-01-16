В Черном море у берегов Грузии будут добывать нефть и газ

Государственное агентство нефти и газа объявило открытый международный тендер на генеральную лицензию на использования ресурсов нефти и газа на шельфе Черного моря. Как передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik, об этом говорится в сообщении агентства.

Согласно информации агентства, речь идет о двух участках площадью 5,3 тысячи квадратных километров и 3,5 тысячи квадратных километров у берегов Грузии.

Прием заявок завершится 20 апреля этого года.

В 2018 году в Грузии было добыто более 30 тысяч тонн нефти и 16,5 миллиона кубометров газа. Грузия в среднем в год потребляет порядка 1,2 миллиона тонн нефтепродуктов и порядка 2,5 миллиарда кубометров газа. Углеводороды (нефть и газ) в основном импортируются из Азербайджана, России, Румынии и Болгарии.