При слабости, сонливости, отсутствии аппетита обязательно обращайтесь к врачу: советы педиатра

Педиатр Мари Даракчян призывает родителей в случае слабости, сонливости, отсутствии аппетита у ребенка обращаться в участковую поликлинику или в медучреждение.

Как передает Арменпресс, это педиатр сказала в беседе с журналистами, говоря о заболеваниях ОРВИ и насморк.

“В течение всего года у нас бывают дети с ОРВИ и насморком, однако с осени до весны уровень заболеваемости повышается. Родители должны осознавать, что нельзя вести детей в детский сад и школу в больном состоянии. Для предотвращения этих заболеваний необходимо исключить пребывание больных в больших коллективах”, - отметила Даракчян и добавила, что одной из профилактических мер является вакцинация.

Вакцинация против гриппа проводится начиная со второго месяца осени, и в течение примерно двух недель в организме происходит повышение антител, и болезнь предотвращается.

"Призываю родителей без консультации с врачом не использовать антибиотики, так как они не предотвращают развитие пневмонии или других заболеваний. Родители должны быть внимательны к своим детям, и когда у них температура, слабость, они отказываются есть и пить жидкости, они сонные, нужно обязательно обратиться к врачу”, - сказала педиатр.

Даракчян подчеркнула, что детям нужно давать много жидкости и избегать жирных продуктов.