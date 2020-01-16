Специалисты из Канады приехали на место крушения самолета МАУ в Иране, они намерены участвовать в расшифровке черных ящиков, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Представители Канады посетили место крушения украинского "Боинга" в Иране, в результате которого погибли 57 канадских граждан, и вскоре займутся изучением обломков самолета", - цитирует слова министра транспорта Канады Марка Гарно "Голос Америки".

По словам министра, Иран выдал канадской делегации въездные визы. В ее состав вошли два специалиста из Совета по транспортной безопасности.

"Они посетили место катастрофы... Сегодня два следователя изучат обломки", - сказал Гарно на пресс-конференции в Оттаве.

Министр подчеркнул, что представители Канады пока не имеют возможности работы с черными ящиками.

"Тегеран пока не предоставил канадцам доступ к черным ящикам самолета... То, что нам сказали иранцы, - нам будет разрешено участвовать не только в расшифровке черных ящиков, но также в их анализе ", - заявил Гарно.