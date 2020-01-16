Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства обратился к телевизионному рынку и отметил, что на монопольные явления в Армении мы должны иметь очень конкретные ответы. Мы должны повысить прозрачность этих важных институтов нашей общественной жизни.

В Армении созданы две структуры, одна из которых распределяет суммы, образовавшиеся на рынке телевизионной рекламы, другая определяет рейтинги телекомпаний и распределяет суммы согласно рейтингам. Эта система распределения рекламы монополизирована. В Армении общественные организации и СМИ должны быть прозрачными, начиная с прозрачности реальных собственников. Например, сегодня в Армении есть телекомпании, являющиеся собственностью конкретных лиц. Я бы даже сказал, что уровень демократии в Армении настолько высок, что есть даже телекомпании коррупционеров, вместо логотипов как минимум двух телеканалов можно написать “Коррупция” или “Коррупция групп”. Деятельность таких телекомпаний не только раскрывает круг основных коррупционеров, но и их щупальца и метастазы”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян отметил, что та информационная война, которая ведется против правительства и народа, помогает повысить качество их работы, но они должны пойти по тому пути, чтобы реальные телекомпании имели реальные логотипы. В Армении есть телеканал, который, когда включаешь, обвиняемый, проходящий по какому-либо коррупционному уголовному делу, дает такое воодушевленное интервью и объясняет, где зимуют раки”, - отметил он.

В ответ на слова премьер-министра, министр юстиции Рустам Бадасян отметил, что они собираются внедрить механизмы выявления реальных владельцев телеканалов.