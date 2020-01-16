Правительство предоставило льготы инвестиционной программе по переработке и производству оливок

Правительство приняло решение в рамках инвестиционной программы предоставить налоговые льготы ООО “Никола Интернейшнл Армения”.

Заместитель министра экономики Аваг Аванесян отметил, что правительство в рамках инвестиционной программы, осуществляемой в приоритетной сфере, освобождает от ввозной таможенной пошлины импортированное (импортируемое) технологическое оборудование, сырье и материалы.

“Проектом предлагается увеличить стоимость товаров на 1,6 млрд драмов, в результате чего объем инвестиций составит 3,3 млрд драмов. Компания получила первую льготу в 2019 году, она занимается переработкой и производством оливок в Котайкской области. На первом этапе компания импортировала сырье для переработки и производства оливок, сумма на которое составила около 1,7 млрд драмов. В настоящее время возникла необходимость импортировать дополнительную партию товаров на сумму около 1.6 млрд драмов. Согласно информации, предоставленной компанией, в рамках инвестиционной программы в компании создано 15 новых рабочих мест и осуществлены капитальные инвестиции в размере 25 млн драмов”, - сказал замминистра, добавив, что льгота по таможенной пошлине составит 431,5 млн драмов, из которых в бюджет не поступит 5,2 млн драмов.

Основным рынком экспорта продукции компании будут страны ЕАЭС, однако она также попытается экспортировать и в третьи страны.

Премьер-министр Никол Пашинян заметил, что в Армении уже есть попытки выращивать оливки. Несмотря на то, что погода меняется такими темпами, в конце следующего года, наверное, в Армении начнем выращивать оливки. Киви уже выращивают, и в довольно серьезных объемах”, - сказал премьер.