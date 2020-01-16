ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана

Согласно договоренности, достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской республики) миссия ОБСЕ 16 января на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана, северо-восточнее Акны провела плановый мониторинг режима прекращения огня.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевые помощники личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и Михаил Олару (Молдова).

С противоположной стороны границы наблюдение осуществили личный представитель Действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспршик, его личный помощник Саймон Тиллер (Великобритания) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители Министерства иностранных дел и Министерства обороны Республики Арцах.