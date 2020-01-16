Мишустин обозначил приоритеты в работе на посту премьера

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на заседании фракции "Единая Россия" рассказал о приоритетах в работе главы кабинета министров, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Первое, что необходимо делать, это сегодня серьезно заниматься институциональными реформами, реформой управления и, конечно, самые современные информационные технологии привносить", - сказал Мишустин в четверг.

Короткое видео с выступления кандидата в премьеры опубликовала в четверг в телеграмм-канале советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

Кроме того, Мишустин отметил, что намерен разбираться с программами нацпроекта "Цифровая экономика". "Без сомнения, государство должно являться цифровой платформой, которая создана для людей", - сказал он.

Мишустин также заявил, что считает нацпроекты хорошим инструментом для роста ВВП.