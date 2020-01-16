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Одобрен протокол об обмене информацией электронным способом между странами СНГ

Одобрен протокол об обмене информацией электронным способом между странами СНГ

Постоянная комиссия НС по экономическим вопросам вынесла положительное заключение по проекту ратификации Протокола об обмене информацией электронным способом между государствами-участниками СНГ с целью осуществления налогового администрирования.

Как передает Арменпресс, проект представил заместитель председателя КГД Микаел Пашаян.

“Протоколом предусматривается, что налоговые органы государств-участников СНГ электронным способом будут обмениваться информацией об отдельных видах доходов юридических и физических лиц, а также об отдельных видах недвижимого и движимого имущества и владельцах имущества, зарегистрированных на имя указанных лиц на территории государства-участника.

Одна из целей - обеспечить проведение реформ в сфере налогового администрирования, что позволит избежать повторных налоговых обязательств, а также приостановить попытки избежать налоговых обязательств”, - сказал Пашаян

Обмен информацией будет осуществляться ежегодно по итогам отчетного года, а также в соответствии со сроками, предусмотренными по результатам уточнения ранее предоставленной информации за предыдущие годы. Протокол был подписан в ноябре 2018 года в Астане первым вице-премьером Араратом Мирзояном.




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