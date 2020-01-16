Одобрен протокол об обмене информацией электронным способом между странами СНГ

Постоянная комиссия НС по экономическим вопросам вынесла положительное заключение по проекту ратификации Протокола об обмене информацией электронным способом между государствами-участниками СНГ с целью осуществления налогового администрирования.

Как передает Арменпресс, проект представил заместитель председателя КГД Микаел Пашаян.

“Протоколом предусматривается, что налоговые органы государств-участников СНГ электронным способом будут обмениваться информацией об отдельных видах доходов юридических и физических лиц, а также об отдельных видах недвижимого и движимого имущества и владельцах имущества, зарегистрированных на имя указанных лиц на территории государства-участника.

Одна из целей - обеспечить проведение реформ в сфере налогового администрирования, что позволит избежать повторных налоговых обязательств, а также приостановить попытки избежать налоговых обязательств”, - сказал Пашаян

Обмен информацией будет осуществляться ежегодно по итогам отчетного года, а также в соответствии со сроками, предусмотренными по результатам уточнения ранее предоставленной информации за предыдущие годы. Протокол был подписан в ноябре 2018 года в Астане первым вице-премьером Араратом Мирзояном.