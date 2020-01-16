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Армен Меликбекян вместе с Хореном Оганесяном принял участие в открытии стадиона Цовагюха

Армен Меликбекян вместе с Хореном Оганесяном принял участие в открытии стадиона Цовагюха

Федерация футбола Армении продолжает реализацию программы развития футбольных инфраструктур на всей территории республики.

Президент ФФА Армен Меликбекян, вице-президент Армен Никогосян, член исполкома ФФА Анна Тадевосян и легендарный футболист Хорен Оганесян посетили Гегаркуникскую область, в 5 населенных пунктах которой сооружены спортивные площадки размером 20x40.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, первый поле открылся в Цовагюхе, где дети смогут играть и тренироваться на поле с хорошим газоном.




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БелТА

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