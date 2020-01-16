Эдгар Геворгян назначен генеральным секретарем КГД

Эдгар Геворгян назначен генеральным секретарем Комитета государственных доходов Армении. Как передает Арменпресс, это решение подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Руководствуясь частью 16 статьи 10, частью 1 статьи 16 Закона Республики Армения “О гражданской службе” и принимая за основу пункты 147 и 151 Постановления правительства Республики Армения от 27 декабря 2018 года N 1554-Н, назначить Эдгара Геворгкяна генеральным секретарем Комитета государственных доходов”, - отмечается в решении.