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10 армянских борцов греко-римского стиля примут участие в Международном турнире в Ницце

10 армянских борцов греко-римского стиля примут участие в Международном турнире в Ницце

10 спортсменов сборной Армении по греко-римской борьбе примут участие в первом международном турнире года.

Как передает Арменпресс, Армению на турнире представят Рудик Мкртчян (55 кг), Геворг Гарибян (60 кг), Славик Галстян (67 кг), Малхас Амоян (72 кг), Карапет Чалян (77 кг), Рубен Гарибян (82 кг), Максим Манукян (87 кг), Артур Алексанян, Артур Шагинян (оба - 97 кг) и Давид Овасапян (130 кг).

Турнир во Франции стартует 18-го и завершится на следующий день - 19-го января.




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