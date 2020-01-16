Председатель КТР видит необходимость в законе об оказании аудиовизуальных услуг

Председатель Комиссии по телевидению и радио Тигран Акопян видит необходимость разработки нового закона о предоставлении аудиовизуальных услуг вместо действующего Закона “О телевидении и радио”. Как передает Арменпресс, об этом Акопян сказал 16 января в ходе парламентских слушаний по законодательным изменениям в сфере аудиовизуальных медиа.

“Наш закон правоотношения в медиасфере регулирует довольно слабо, не дает позволяет установления национального аудиовизуального поля, не способствует развитию телекомпаний. Необходимо разработать новый закон, который должен регулировать не деятельность телевидения и радио, а предоставление аудиовизуальных услуг. Этот закон не должен называться Законом “О телевидении и радио”, а О вещании или Об оказании аудиовизуальных услуг. Весь мир переходит от технического контроля к содержательному контролю”, - сказал Акопян.

Парламентские слушания по законодательным изменениям в сфере аудиовизуальных медиа организованы по инициативе постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта.