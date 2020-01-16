Заместитель начальника Генштаба ВС Армении принял граждан, обратившихся с различными вопросами

Первый заместитель начальника Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Оник Гаспарян 14 января принял граждан, обратившихся с вопросами различного характера. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Ознакомившись с представленными проблемами, генерал-лейтенант Оник Гаспарян дал поручения руководителям ответственных подразделений и служб обсудить возможные варианты содействия заявителям и предпринять необходимые шаги.