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Заместитель начальника Генштаба ВС Армении принял граждан, обратившихся с различными вопросами

Заместитель начальника Генштаба ВС Армении принял граждан, обратившихся с различными вопросами

Первый заместитель начальника Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Оник Гаспарян 14 января принял граждан, обратившихся с вопросами различного характера. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Ознакомившись с представленными проблемами, генерал-лейтенант Оник Гаспарян дал поручения руководителям ответственных подразделений и служб обсудить возможные варианты содействия заявителям и предпринять необходимые шаги.




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