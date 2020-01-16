Время в Ереване: 11:07:36,   16 Январь

Си Цзиньпин поздравил Трампа с наступающим китайским Новым годом

Си Цзиньпин поздравил Трампа с наступающим китайским Новым годом

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента США Дональда Трампа и его супругу Меланию с наступающим Новым годом по лунному календарю (в этом году приходится на 25 января). Послание главе американской администрации было направлено по случаю подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между КНР и США, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Си Цзиньпин отметил, что "готов поддерживать тесные контакты [с Трампом]", а также подчеркнул, что "Китай готов идти навстречу американской стороне".

"Под нашим (Си Цзиньпина и Трампа) общим руководством китайско-американские отношения в новом году могут принести еще больше выгоды и пользы для народов двух стран", - резюмировал Си Цзиньпин.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и президент США Дональд Трамп.

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации