Си Цзиньпин поздравил Трампа с наступающим китайским Новым годом

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента США Дональда Трампа и его супругу Меланию с наступающим Новым годом по лунному календарю (в этом году приходится на 25 января). Послание главе американской администрации было направлено по случаю подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между КНР и США, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Си Цзиньпин отметил, что "готов поддерживать тесные контакты [с Трампом]", а также подчеркнул, что "Китай готов идти навстречу американской стороне".

"Под нашим (Си Цзиньпина и Трампа) общим руководством китайско-американские отношения в новом году могут принести еще больше выгоды и пользы для народов двух стран", - резюмировал Си Цзиньпин.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и президент США Дональд Трамп.