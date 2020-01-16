Гагик Макарян назначен членом Общественного совета
Решением правительства председатель Союза работодателей Армении Гагик Макарян назначен членом Общественного совета. Как передает Арменпресс, решение об этом было принято на заседании правительства.
Проект решения был включен в число недокладываемых вопросов, его представил руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян.
- 17:47 Путин назначил Медведева зампредом Совета безопасности
- 17:15 Депутаты одобрили назначение Мишустина премьер-министром
- 17:02 Птицы эму заполонили небольшой город на западе Австралии
- 16:52 Продолжаются работы по возвращению Карена Казаряна и Араика Казаряна, находящихся в Азербайджане
- 16:43 Глава Генштаба ВС Ирана: с уходом США на Ближнем Востоке прекратятся анархия и распри
- 16:40 Экс-министр обороны Грузии будет ждать приговора в тюрьме
- 16:33 Microsoft запустила браузер Edge Chromium для Windows и MacOS
- 16:30 Давид Маноян перешел в “Ширак”
- 16:19 Louis Vuitton купил один из самых крупных алмазов в мире
- 16:12 Граждане, предварительно подавшие таможенную декларацию, должны спешить растаможивать автомобили
- 16:05 Татевик Ревазян с благотворительной целью в одном из кафе будет работать официанткой
- 15:59 На территории Армении есть труднопроходимые автодороги
- 15:57 Зограб Мнацаканян считает преждевременным говорить о встрече Пашинян – Алиев
- 15:53 Ucom подтверждает факт проведения обсуждений по покупке Beeline
- 15:42 СНБ Армении сообщила о раскрытии случая хищения 85 тонн авиатоплива из воинской части
- 15:41 Итальянский дом моды Versace отказался от использования кожи кенгуру
- 15:18 Фракция НС “Мой шаг” пригласила на встречу Зограба Мнацаканяна
- 15:12 Тимошенко призвала Зеленского и его команду уйти после публикации скандальных аудиозаписей
- 14:52 В Австралии пожарные спасли от огня единственную колонию древних сосен
- 14:48 Роухани: Иран обогащает уран в больших объемах, чем до заключения ядерной сделки
- 14:44 Крупные сети продаж Еревана перешли на продажу мяса, поступающего из скотобоен
- 14:39 Специалисты группы гуманитарной миссии в Сирии передали госпиталю Алеппо медицинские принадлежности
- 14:38 Известны сроки заключения договоров страхования сельского хозяйства
- 14:36 Правительство жителям Айрума предоставит 28 сельскохозяйственных участков
- 14:09 Азербайджан продолжает геноцид: вышла в свет книга Ибрагимова “35 писем моему сыну”
10:52, 09.01.2020
Просмотрели 1941 раз Норайр Паносян арестован
13:48, 11.01.2020
Просмотрели 1761 раз В Тавушской области выстрелом противника ранен военнослужащий
19:58, 10.01.2020
Просмотрели 1241 раз В 2019 году в армянской армии зарегистрирован исторический минимум потерь: Пашинян (ДОПОЛНЕНО)
21:59, 09.01.2020
Просмотрели 1160 раз Dalma Garden Mall 10 января не будет работать
13:33, 11.01.2020
Просмотрели 1114 раз Армен Папикян выступил на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ