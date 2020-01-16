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Гагик Макарян назначен членом Общественного совета

Гагик Макарян назначен членом Общественного совета

Решением правительства председатель Союза работодателей Армении Гагик Макарян назначен членом Общественного совета. Как передает Арменпресс, решение об этом было принято на заседании правительства.

Проект решения был включен в число недокладываемых вопросов, его представил руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян.




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