Решением правительства председатель Союза работодателей Армении Гагик Макарян назначен членом Общественного совета. Как передает Арменпресс, решение об этом было принято на заседании правительства.

Проект решения был включен в число недокладываемых вопросов, его представил руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян.