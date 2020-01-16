Власти Японии подтвердили первый случай заболевания новым видом коронавируса, который вызвал вспышку пневмонии в китайском Ухане. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Kyodo со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

По его словам, анализ на данный вид вируса дал положительный результат у 30-летнего гражданина Китая, который вернулся в японскую префектуру Каганава из Уханя 6 января. 10 января он был госпитализирован, а уже 15-го мужчину выписали.

В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

14 декабря стало известно о первом случае заражения вирусом за пределами Китая. Заболевание было диагностировано у туристки в Таиланде, которая также приехала из Уханя, отмечает "Би-би-си".

Всего, по данным британской телерадиокомпании, на сегодняшний день зарегистрирован 41 случай заражения вирусом.